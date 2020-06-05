اعتذرت الفنانة المصرية هنا الزاهد من شقيقتها فرح بسبب عدم تمكنها من التواجد معها في مناسبة عيد ميلادها.

ونشرت هنا الزاهد عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على انستغرام صورة مع شقيقتها وكتبت معتذرة لها لأنها ليست معها لتحتفل بها، وتمنت لها عاما سعيدا ووصفتها بأنها أجمل فتاة على وجه الأرض.

وكانت فرح الزاهد قد خطفت الانظار بجمالها وطرافتها في إطلالة لها مع شقيقتها هنا الزاهد خلال استضافتهما في برنامج “معكم” الذي تقدمه الاعلامية منى الشاذلي ودخلت فرح مجال التمثيل من خلال دور بسيط في مسلسل “زواج بالإكراه” مع الفنانة زينة وشاركت مؤخرا في مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة يسرا.