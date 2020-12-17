كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد عن خضوعها لعملية تجميل واحدة، مؤكدة أنه لا يضايقها مقارنة ملامحها قبل وبعد هذه العملية.

حديث هنا الزاهد جاء على هامش تكريمها في مهرجان “نجم العرب”، قالت هنا الزاهد ردا على سؤال عن عدد العمليات التي خضعت لها إنّها أجرت عملية تجميل واحدة في أنفها وبأنها لا تَود تغيير أيّ شيء آخر في ملامحها،

وأشارت هنا الزاهد إلى أنّ العملية نجحت وأنّها تُحب ملامحها كما هي. وبالنسبة لتشبيه الجمهور لها بالدمية «باربي» قالت هنا الزاهد إنّه «أمر لطيف، لأن باربي مثال للجمال لدى الفتيات، ولكنّها لا تحب هذا التشبيه لسبب واحد وهو أنّها في آخر الأمر دُمية ليس لها روح لافتة إلى أنّها لا تُحِب الإنسان الذي لا رَوح له، حيث إنه كما يُهمها الشكل فيُهمَها أيضاً روح الشخص.

على جانب آخر، صرحت هنا الزاهد بأنها انتهت من تصوير 6 حكايات في مسلسلها الجديد “حلوة الدنيا سكر” الذي تُجسد فيه مجموعة شخصيات مختلفة، من ضمنها شخصية الفتاة المحجبة التي تسعد بتقديمها في إطار طبيعي يشبه فتيات مصر المحجبات ولن تقدمها كشخصية دخيلة أو غريبة على المجتمبع.

يشار إلى أن هنا الزاهد يعرض لها فيلم الغسالة من بطولة كل من محمود حميدة، وأحمد حاتم، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف ‏عادل ‏صليب، و‏إخراج ‏عصام عبد الحميد‎، وإنتاج.