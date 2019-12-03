هنا الزاهد في الظهور الإعلامي الأول بعد الزواج : ” مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت “

نشرت الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للبرومو الدعائي لحلقة برنامجها ” معكم ” والتي سوف تذاع يوم الخميس المقبل .
والتي تستضيف بها الفنانة ” هنا الزاهد ” في اللقاء التليفزيوني الأول لها بعد الزواج .. كما ستحل شقيقاتها معها ضيوفا في البرنامج في نفس الحلقة .
وصرحت هنا الزاهد خلال الإعلان الدعائي للحلقة بأنها لم تنعم بيوم في حياتها منذ يوم زواجها قائلة : ” مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت ” .. في إشارة منها إلى ما تعرضت له من وعكة صحية أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” .
بالإضافة إلى وفاة زوج والدتها الفنان ” طلعات زكريا ” مرورا بالمشادات التي تحدث مع المتابعين .
ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهرين من زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي لتروى خلال الحوار كواليس الزفاف وفترة شهر العسل ثم المواقف العائلية الطريفة التي تجمع زوجها بشقيقاتها .
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" العروسة #هنا_الزاهد وأخواتها " ضيوف #منى_الشاذلي يوم الخميس ٩ مساءً