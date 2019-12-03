الصفحة الرئيسية فن هنا الزاهد في الظهور الإعلامي الأول بعد الزواج : ” مشوفتش يوم...

هنا الزاهد في الظهور الإعلامي الأول بعد الزواج : ” مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت “

بواسطة -
0 86

نشرت الإعلامية المصرية ” منى الشاذلي ” عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو للبرومو الدعائي لحلقة برنامجها ” معكم ” والتي سوف تذاع يوم الخميس المقبل .

والتي تستضيف بها الفنانة ” هنا الزاهد ” في اللقاء التليفزيوني الأول لها بعد الزواج .. كما ستحل شقيقاتها معها ضيوفا في البرنامج في نفس الحلقة .

وصرحت هنا الزاهد خلال الإعلان الدعائي للحلقة بأنها لم تنعم بيوم في حياتها منذ يوم زواجها قائلة : ” مشوفتش يوم عدل من يوم ما اتجوزت ” .. في إشارة منها إلى ما تعرضت له من وعكة صحية أثناء قضائها لأجازة شهر العسل مع زوجها الفنان ” أحمد فهمي ” .

بالإضافة إلى وفاة زوج والدتها الفنان ” طلعات زكريا ” مرورا بالمشادات التي تحدث مع المتابعين .

ويأتي هذا اللقاء بعد نحو شهرين من زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي لتروى خلال الحوار كواليس الزفاف وفترة شهر العسل ثم المواقف العائلية الطريفة التي تجمع زوجها بشقيقاتها .

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

" العروسة #هنا_الزاهد وأخواتها " ضيوف #منى_الشاذلي يوم الخميس ٩ مساءً

A post shared by Mona Elshazly – منى الشاذلي (@monaelshazlyoffical) on

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.