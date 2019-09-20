هنا الزاهد في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية في “شهر العسل”!

كشف الفنان المصري أحمد فهمي أن زوجته الممثلة هنا الزاهد تعرضت لوعكة صحية أثناء قضائهما شهر العسل.

ونشر احمد فهمي صورة لهنا وهي في المستشفى عبر حسابها على انستغرام، وعلق كاتبا: “عمة انا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا و هنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة و دلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا .. بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسءلوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلى فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضو فى حياتنا الشخصية .. بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى”.

غير ان احمد فهمي عاد بعدها بساعات بسيطة ليحذف الصورة.