روت الممثلة المصرية ​هنا شيحة​ في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، عن معاناتها مع إكتساب الوزن في مراحل متعددة من حياتها، وكتبت قائلةً:” في عام 2014 إعتقدت أنني لست نحيفًة وأردت أن أفقد المزيد من الوزن على الرغم من أن هذا كان وزني المثالي 56 كجم.. رغم عدم التزامي التام بالأنظمة وعدم الاستقرار أبدًا مع خطة نظامي الغذائي بالإضافة إلى أحداث العام الماضي مع كورونا والحجر الصحي المنزلي وحركة أقل، آخر 4 صور هي أنا الآن ..أنا الآن 69 كجم ولا يتعلق الأمر بمدى وزنك ، بل يتعلق بكونك مدركًا لنفسك وقبولك لنفسك والعمل على نفسك بنفسك”، وأضافت هنا على حديثها أن قرارها حاسم اليوم بحماية صحتها، وممارستها الرياضة.





