شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها بصور جديدة لها رفقة ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هنا شيحة، مرتدية بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الأبيض مع جاكيت قصير باللون الأسود، ونسقت معهم بنطال أنيق باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

هنا شيحة تحتفل بتخرج نجلها

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا شيحة، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هنا شيحة، أن تترك شعرها الذهبي القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وتفاعل الجمهور مع الصور، ووجهوا التهنئة لـ نجل هنا شيحة، وجاءت التعليقات كالتالي: “ما شاء الله عقبال ما تشوفيه عريس قد الدنيا في الكوشه”، “ألف مبروك يا أطيب هنون ربنا يفرح قلبك بيه يا رب”، “ما شاء الله ربنا يحفظه”، “ألف مبروك والله يوفقه دوم ويحفظكم يارب”، “ألف مليون مبروك ومن نجاح الى نجاح يارب”،

مسيرة هنا شيحة الفنية

وبدأت هنا شيحة مشوارها الفني عام 2000 وشاركت في بطولة عديد من المسلسلات الناجحة خلال السنوات الأخيرة ومنها “ظل الرئيس” و”الطوفان” و”طرف ثالث” و”يتربى في عزو”، كما قدمت فى السينما عدة تجارب إلا أن يظل فيلم “قبل زحمة صيف” الأقرب إلى قلبها كونها تعاونت فيه مع المخرج الراحل محمد خان.

وتزوجت هنا شيحة ثلاث مرات، الأولى من مهندس الديكور فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين، ولكن بعد فترة قرر الزوجان الانفصال، وذلك بسبب الكثير من الخلافات والمشاكل التى مازالت قائمة بينهما بسبب رفض فوزي سفر أبنائه للخارج، وهو ما اعتبرته هنا محاولة لتقييد حرية أبنائها وحرمانهما من الاستمتاع بحياتهما.

وكانت الزيجة الثانية لهنا شيحة من رجل الأعمال أحمد خضير، ولكن لم تستمر تلك الزيجة طويلًا، حيث انفصلا عن بعضهما وانتهت بالطلاق.

أما الزيجة الثالثة لهنا شيحة، فكانت من الفنان أحمد فلوكس ولم يستمر زواجهما أكثر من عام، وبسبب بعض الخلافات قررا الانفصال وظلا صديقين.

أحدث أعمال هنا شيحة

وعرض لـ هنا شيحة مؤخرًا مسلسل 55 مشكلة حب، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للراحل مصطفي محمود .

وكانت قد تمكنت حكاية ماتيجي نشوف، والتي تعد واحدة من حكايات مسلسل ٥٥ مشكلة حب ، والمأخوذ عن روايه للكاتب مصطفي محمود تحمل نفس الاسم ، من الدخول الي قائمة الاعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it .



واحتلت حكاية ما تيجي نشوف المركز الثاني من اصل 10 مراكز هي الاعلي مشاهدة في مصر .

حكاية “ما تيجي نشوف”

يشارك في حكاية ما تيجي نشوف عدد كبير من الفنانين من بينهم هنا شيحا وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد وملك قورة وطارق صبري ونبيل عيسى ونهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

وتأتي حكاية «ما تيجي نشوف» بعدما انتهت الحكاية الأولى «ألفريدو» التي قدمها عدد آخر من الفنانين، من بينهم إلهام شاهين وأحمد فهمي وندا موسى، وإنجي كيوان وفتوح أحمد وروان الغابة وأمير شاهين، وعدد آخر من الفنانين، وهي من إخراج عصام نصار، وحققت نجاحا كبيرا مع الجمهور، وخاصة أنه كان يناقش مرض ألزهايمر، الذي أصابت سوسو التي قدمتها الفنانة إلهام شاهين.

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