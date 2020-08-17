حلت الفنانة ” هنا شيحة ” ضيفة مع الفنان ” أمير كرارة ” في البرنامج الذي يقدمه ” سهرانين ” وخلال الحلقة كشفت عن السبب وراء عدم نشرها صورا لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي وعدم مشاركتها لحياتها الشخصية على السوشيال ميديا .

فقالت هنا شيحة أنها لا تحب أو تكره السوشيال ميديا ولكنها تراها سلاح ذو حدين قد يستخدمها الشخص في متابعة الأخبار وطرح الأفكار والآراء الخاصة بالفنان .. ولكن في الوقت ذاته قد تؤدي لتدخل بعض المتابعين في الحياة الشخصية للفنان بشكل مزعج .

وتابعت : ” فيه كمان سبب مهم الحسد أو العين دي أنا مؤمنة بيها بشكل عنيف لو نزلت صورة حلوة ليك أو مع جوزك أو أولادك بعد يوم تتخانقوا فجأة ونكتشف بعدين إن مكنش فيه مشكلة أصلا ” .