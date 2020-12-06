كشفت الفنانة ” هنا شيحة ” في تصريحات صحفية لها عن استعداد شقيقتها الفنانة ” حلا شيحة ” للزواج من الداعية الإسلامي والمنتج ” معز مسعود ” وبدء التخطيط والتحضير لحفل الزفاف .

والذي من المقرر إقامته في عام 2021 حيث ترغب حلا شيحة في أن تكون أول عروس في 2021 بالوسط الفني وسيكون الاحتفال عائليا .

وعن علاقة حلا شيحة بمعز مسعود قالت هنا شيحة أنه جمعتهما قصة حب قائمة على التفاهم والود ووجود راحة نفسية بينهما كما أنه يعتني بها وبأبنائها وهو ما لاقى قبولا من شقيقتها .

يذكر أن زواج معز مسعود وحلا شيحة يأتي بعد حصول الأخيرة على الطلاق بشكل رسمي من زوجها الكندي ” يوسف هاريسون ” في 4 أكتوبر الماضي .. كما كانوا قد أعلنوا عن ارتباطهما منذ أيام عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي .