نشرت الفنانة ” هنا شيحة ” صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” وجهت من خلالها نصائح وطريقة للتعامل مع الحياة .

فكتبت هنا شيحة في تعليقها على الصورة : ” عالم في غاية القسوة وإختياراتنا نحسبها في وقتها ذكية ولكن عند مرور الوقت سنعرف إن كانت محض غباء .. لا تتعلق بالوعود ولا تثق بالكلمات ” .

وتابعت : ” لا تنتظر ولا تتوقع شيئاً من أحد .. الوقت هو الآن .. لا تتعلق بالأمس ولا تنتظر الغد .. عش يومك الآن واجعله أحلي ما يكون بمن فيه فقد لا تتاح لك فرصة الغد ” .

يذكر أن انباءا قد ترددت في الفترة الأخيرة عن إنفصال هنا شيحة عن ” محمود شاهين ” إبن شقيق الفنانة إلهام شاهين في ظل عدم ظهورهما معا منذ فترة سواء في المناسبات الخاصة أو العامة .