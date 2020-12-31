ظهرت الفنانة ” هنا شيحة ” برفقة ” محمود شاهين ” نجل شقيق الفنانة ” إلهام شاهين ” في أحدث ظهور لها من مشاركتهما للفنان الشاب ” خالد أنور ” احتفاله بإفتتاح مشروعه ” عربة كبدة ” لبيع الساندوتشات مساء أمس .

ونشرت هنا شيحة مجموعة من مقاطع الفيديو عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري وهي تهنئ خالد أنور على مشروعه وتدعو الجمهور لزيارة المكان .

يذكر أنه في الفترة الأخيرة كانت قد انتشرت أخبارا حول وجود علاقة عاطفية بين هنا شيحة ومحمود شاهين بعد ظهورهما معا في أكثر من مناسبة وفي أماكن مختلفة .