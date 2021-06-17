أعلنت الفنانة هند البحرينية زواجها من لاعب كرة السلة اللبناني ونادي سترة البحريني كريم عزالدين، وذلك بعد مرور أقل من سنة على إعلان خطوبتهما. وذلك عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “انستغرام”.

وعلقت هند البحرينية على الفيديو الذي ظهرت وهي تلبس الدبل مع زوجها بالقول : “أنت لم تجعلني أقع في حبك فقط لقد جعلتني أقع في حب نفسي”، مشيرة إلى 3 سنوات من الحب معًا.

وتفاعل متابعيها برسائل التهاني والمباركات اذ ظهرت هند وهي ترتدي الخاتم بيدها اليسرى.

وقد سبق وأعلنت هند عن خطوبتها عندما شفيت من كورونا بعد اصابتها بالفيروس كأول فنانة عربية، كاشفة عن خبر خطوبتها بطريقة غير مباشرة من خلال مشاركتها صورة عبر حسابها على “انستغرام” وهي ترتدي خاتم الخطوبة دون أي تعليق أو معلومات حول خطيبها، واكتفت بنشر صور لكل من هنأها في خاصية “الستوري” دون أي تعليق منها على خبر خطوبتها.

كما سبق وشاركت هند في احدى المرات صورة جمعتها بخطبيها الذي يدعى كريم عز الدين تمنت فيها التوفيق له في لعبة كرة الطائرة ووصفته بأنه حبيبها.

يذكر ان هند البحرينية، 42 عاما، تزوجت للمرة الأولى من البحريني” فهد أحمد ” عام 2002 وانجبت منه إبنها “عبد الله” لكنهما إنفصلا عام 2004 وتزوجت في ديسمبر 2012 من اللبناني “جورج نمر” مدير الإنتاج في قناة الوطن الكويتية.