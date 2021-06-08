نفت الفنانة الكويتية هند البلوشي، الأنباء التي ترددت على مدار الساعات الماضية بشأن تعرض شقيقتها الفنانة مرام البلوشي، لجلطة في القلب، ونقلها للعناية المركزة.

وتتواجد مرام البلوشي، حاليا داخل العناية المركزة لوحدة القلب في مستشفى الأميري، لتلقي العلاج من ارتفاع ”الإنزيمات“، وفق ما أكدت هند البلوشي.

وكتبت هند البلوشي، عبر خاصية ”الاستوري“، في حسابها على موقع ”إنستغرام“، قائلة: ”لم تتعرض لجلطة حبايبي.. بس الإنزيمات مرتفعة.. بس تعبت وسولها دخول دعواتكم“.

وحرصت هند البلوشي، على الدعاء لشقيقتها قائلة: ”ربي إنها بين يديك وتحت رحمتك احفظها لي ولا تجعل ابتلائي فيها يارب“.

كانت مي شقيقة مرام قد قالت: “تعرضت شقيقتي مرام لجلطة بالقلب، نُقلت على إثرها مباشرة إلى المستشفى الأميري حيث ما زالت ترقد حاليا هناك”.

وأضافت لصحيفة “الرأي” المحلية: “خلال مواصلتها تصوير شخصيتها ضمن سياق المسلسل الدرامي (ملاك رحمة) تعرضت مرام لتعب وإرهاق شديدين الأمر الذي عرضها لوعكة صحية نُقلت على إثرها إلى المستشفى الأميري، وهناك خضعت لعدد من الفحوصات الطبية واتضح خلالها إصابتها بجلطة في القلب”.

وتابعت:”أعطاها الأطباء إبرة سيولة لموازنة الإنزيمات، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار إما ضرورة إجراء قسطرة أم لا، والحمدلله يمكنني القول إن حالتها الصحية مستقرة”.

وأوضحت مي: “في البداية تم إدخالها إلى العناية المركزة، ثم نقلها إلى وحدة كورونا لإخضاعها إلى فحص روتيني، ثم تجهيزها للدخول إلى وحدة العناية بالقلب. للعلم أيضاً وفي العام 2019 خلال تواجدها في جمهورية مصر أثناء تصويرها مسلسل (دفعة القاهرة) كانت قد أجرت قسطرة في القلب آنذاك، وبعد نيلها قسطاً من الراحة عادت إلى الكويت. وبإذن الله أن تتشافى شقيقتي مرام وتعود إلى بيتها وعائلتها بصحة وعافية”.