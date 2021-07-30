أثارت الفنانة الكويتية هند البلوشي قلق متابعيها حول صحة شقيقها الإعلامي حسين البلوشي، مؤكدة أنه تعرض لانتكاسة خطيرة وتم نقله لمستشفى جابر الأحمدي لعمل التحاليل الكاملة والتي أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وقالت هند البلوشي في مقطع فيديو بخاصية الستوري بصفحتها الرسمية بإنستغرام إن شقيقها يعاني من التهاب حاد بالدم بسبب إصابته بفيروس كورونا، مطالبة جميع متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

كما نشرت صورة لغرفة العناية المركزة التي يقبع بها شقيقها وعلقت قائلة“ يا روحي باخد من عمري حبيبي أخويا وعضيدي وسندي ربي يرفع عنك ويشفيك ويقومك معافى ألف لا بأس معافى ومأجور بإذن الله“.

وسبق وتعرضت الفنانة الكويتية هند البلوشي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، معلنة دخولها مرحلة العزل الصحي في المنزل، التي تستمر حتى الخامس من آب/أغسطس المقبل، كي تجري بعدها ”مسحة“ جديدة للوقوف على مسألة التعافي من عدمه.