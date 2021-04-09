فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة جديدة حول مسألة زواجها المزعوم من الفنان العراقي علي يوسف اذ كشفت انها كانت حامل عندما قامت بإعلان زواجها من جانب واحد.

وقالت هند البلوشي في لقاء جديد على مواقع التواصل الاجتماعي: “ان الاوان ان أعلن عن الحقيقة الاخرى يمكن نحن مثل ما قال علي يوسف ما كنا متفقين ان نعلن في هذه الفترة كان المفترض هو ان يخلص الاوراق ويجي الكويت وبعدين يتم الاعلان الله العالم شو كان السبب بس انا احترمت رغبته”.

وتابعت “لكن حدث حدث طارىء وخارج عن ارادتي خلاني اعلن وما ابغي اضايق احد أنا كنت حامل والكل لامني اولهم احمد السعدون والجنين كان مهدد بالاجهاض وانا فنانة وسمعتي تهمني جدا”.

واضافت “انا اليوم اذا بحط النقاط على الحروف وببسط الفراش احمدي انا ما اخاف لأني انا على حق واللي على حق ما يخاف نهائيا ومثل ما أنا فنانة أنا انسانة بالنهاية”.

وكررت هند البلوشي مرة ثانية “انا اضطررت للاعلان لاني كنت حامل وعلي يوسف أنكر هذا الأمر وبعد ما ارسلت له تقرير الحمل انصدم وضل يتواصل معاي بعد ما شاف التقرير” واردفت “عيب والله عيب وعندك بنية “

وعن قول علي يوسف ان تعدد الزوجات غير مسموح في تركيا، قالت هند البلوشي: “اه في المحكمة ما يصير لكن عند الشيوخ يصير والزواج شنو غير اشهار وقبول الطرفين شرعا وكنا ننتظر بس نصدق العقد”.

وكان علي يوسف أشعل منصات التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو نفى فيه زواجه من هند البلوشي، وقال الفنان العراقي: “الصور التي نشرتها هند البلوشي لهما لم يتم تسريبها كيف تتسرب الصور من تليفون خاص، أنا كنت واثق أن هند من أخرجت الصور ولم تتسرب.. كان هناك مشروع فيلم بينهما بالعفل كما تحدثت زهراء البصري زوجته”.

وأضاف: “كان هناك تصوير فيلم بالفعل وكان بيننا عمل فيلم في تركيا وهي لا تستطيع الانكار وهناك أشخاص منتجين وأصحاب مشاريع كانوا معنا في تركيا للترتيب للفيلم” وانتقد علي يوسف ما وصفه بالشوشرة التي قامت بها هند البلوشي بإعلان زواجه منها دون أن يكون لديه علم بأي شئ، وأكد أنه تواصل مع أهلها وكافة المحيطين بها. وعن تصريحاتا بقضاء شهر العسل في تركيا قال علي يوسف: “وصار بيننا عمل والتقينا في تركيا وكان هناك مشروع، لكن هذا الموضوع ما تم ومو كامل، وطلعت هند اتكلمت وقالت انه زوجي وتم عقد قرانا بتركيا وهذا لم يحدث ولم يكن هناك عقد قران بتركيا واتحداها القانون التركي يمنع تعدد الزوجات كيف تم عقد القران هناك”.

وتابع :” هند تكلمت وقالت علي زوجي وكان بيننا اختلاف بيننا وانفصال تام ،بالأمس خرجت هند البلوشي في بث مباشر ومستحيل اسكت عليه لأنه تشهير بحقي وبحق عائلتي، أنا احتويت الموضوع بما يكفي”.

وانتقد علي يوسف إعلان هند البلوشي زواجهما: “اللي سوتيه هند البلوشي كان غلط وهرجع واقول اللي صار بيني وبين هند كان مشروع وحاولنا العمل معاً لكن هذا الموضوع ما تم وما كمل بسبب الخلافات اللي نشبت بيني وبينها، لا أنكر أن هند إنسانة خلوقة لكنها غلطت وهي من أوصلنا إلى هذه النقطة”.

وفاجىء على يوسف الجميع على الهواء قائلا : “إذا كانت هند البلوشي تعتبر هذا الزواج قائم فأقول لها على الملأ انتي طالق بالثلاثة أمام الجميع”.