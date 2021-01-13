قامت الفنانة الكويتية هند البلوشي بنشر محادثة واتساب لها مع الفنان العراقي علي يوسف بهدف تأكيد زواجهما بعد اصرار الاخير على عدم الخروج والاعلان عن ذلك بشكل علني.

وقد نشرت الاعلامية الكويتية مي العيدان نشر المحادثة وعلقت عليها: “هند البلوشي تنشر محادثة واتساب مع علي يوسف يعترف بزواجه منها . . . انزين ليش تنشرين محادثة واتساب نشري عقد زواجك منه و خلصي الموضوع وحسميه”..

وكانت هند البلوشي قد علقت على ضجة زواجها من علي يوسف في تصريحات لها مع برنامج “إي تي بالعربي”، وخاصة حول زواجها من رجل متزوج بأخرى، وقالت إنها لم تكن على علم بقصة زواجه الأولى، وعرفت في وقت متأخر إنه متزوج، وحدث بينهما نقاشات وحوارات في هذا الأمر، ولكنها لا تمانع وليس لديها مشكلة في الأمر، لأنه لديه حياته وهو زوج لديه الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته، حسب تعبيرها.

كما كشفت هند البلوشي عن سبب تجاهل علي يوسف لإعلان زواجهما حتى الان وقالت إنه لا يوجد بيت بدون مشاكل أو خلافات، ونفت أن تكون هي من سربت خبر زواجها من علي يوسف،

وتابعت إن زوجها لم يعلن الخبر حتى الآن لأنه لم يكن يرغب في إعلان الزواج، وإنها متأكدة من أنه سيعلن الخبر في الوقت الذي سيراه مناسباً،

وعن موقف اولادها من زواجها قالت إنها أخبرت ابنتها بزواجها الجديد وليس لديها مشكلة في الأمر.