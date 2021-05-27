تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة الكويتية هند البلوشي لحظة لقائها بأطفالها، بعد غياب دام عدة أشهر في مصر بسبب عدة مشاكل اضطرتها إلى البقاء في القاهرة.

و نشرت البلوشي عبر حسابها على “إنستغرام” مقاطع فيديو لما قبل لقاء أطفالها، حيث أظهرت قلقها إزاء تأخر الطيارة عن موعدها المجدول.

وشاركت لحظة لقائهم المؤثر عقب وصول الطائرة، حيث ركض الأطفال وهي من أجل عناق طويل، مع مشاهد تأثر البلوشي وبكائها من شدة الاشتياق لأطفالها مع قولها لهم:” خلاص آخر مرة أخليكم” بمعنى أنها لن تتركهم مرة أخرى مدة طويلة.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع مقطع الفيديو، بين منتقد لنشر البلوشي خصوصياتها بهذه الطريقة وبين متعاطف معها، وجاء في التعليقات: “مرة اوفر هند يعني خلاص ما اله داعي نعرف كل شي بحياتك ما تعلمتي من قصة علي يوسف ما في داعي كل ذا الدراما”.

وقالت إحدى المتابعات: “اتعاطف معها أحس انها تعبانة بحياتها وعندها مشاكل وحزنت لما حضنت أولادها واضح صادقة ترا تظل أم”.

وكانت هند البلوشي قد كشفت في وقت سابق عن صورة اولادها جاسم وعبير من طليقها مشاري العوضي.