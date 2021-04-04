أعربت الفنانة الكويتية ” هند البلوشي” عن انزعاجها من بعض التعليقات التي تصلها من متابعيها في الفترة الاخيرة خاصة تلك التي لها علاقة بقضية الفنان العراقي علي يوسف.

وكتبت هند البلوشي، عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام، قائلة “حبايبي وايد مصختوها ولقافتكم اوفر وفضولكم زايد مو شغلكم التفاصيل وانا مو فاضية اطلع ابرر افعال غبية من الغير عندي هدف أهم بوايد من سخافات وسخرية القدر لما اخلص هدفي واحقق ذاتي والشيء اللي غيري لو بموت ما يحصله بعدين التفت حق تصريحات غبية”.

وتابعت “واللي لو انزل اللي عندي احرق الدنيا.. بس شوي مو فاضية ومو مزاجي.. فانشغلوا بحياتكم عمري انتوا.. كل شي بوقته حلو وعد تعرفوني قول وفعل”.

وكانت هند البلوشي قد أثارت ضجة كبيرة بعد توجهها إلى تركيا، وتحديدًا اسطنبول، خاصة وأنّها كانت قد أثارت الجدل حول زواجها من الفنان العراقي علي يوسف هناك.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعوا أن تكون هند ذهبت لملاحقة علي يوسف في تركيا، خاصة وأنّ الأخير كان قد تجاهلها طيلة الفترة الماضية. إلّا البلوشي حسمت هذا الجدل وردّت عبر خاصية “ستوري” في حسابها الرسمي على “انستغرام” من خلال فيديو قال فيه أنها ستكشف قريبًا عن سبب تواجدها في اسطنبول، دون أن تتطرق لأي موضوع آخر.