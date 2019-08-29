هند البلوشي مع عمرو دياب و”زوجته” دينا الشربيني!

نشرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مؤخراً صورة جمعتها بالفنان عمرو دياب ودينا الشربيني في الساحل الشمالي.

واثارت هند البلوشي الجدل بتعليقها على الصورة واعلانها زواجهما وهو الوصف الذي يستخدم للمرة الأولى في علاقتهما من قبل أصدقائهما.

فقد كتبت هند البلوشي تعليقا على الصورة: “صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز #عمرودياب وزوجته الفنانة #دينا_الشربينى سجلت لحظة من اسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر “.

واعتبر البعض تعليق هند البلوشي تأكيداً على زواج عمرو دياب ودينا الشربيني وهي القصة التي حيرت الجمهور منذ ما يقارب العامين، وتداول الجمهور اليوم صورة رومانسية جديدة جمعت عمرو دياب بدينا الشربيني في أجازتهما بالساحل الشمالي، في الوقت الذي يحتفل به عمرو دياب بطرح ألبومه الجديد “انا غير” وتحقيق أغنيته “يوم تلات” لنجاح كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.