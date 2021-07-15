نشرت الناشطة السعودية المقيمة في أمريكا هند القحطاني، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقوم باختيار مسجد في المملكة وتحديدا في منطقة “خميس مشيط”، لتقديم الصدقة عن والدها الذي توفي منذ فترة.

وشاركت القحطاني فيديو عبر حسابها الخاص في “سناب شات” قالت فيه: ” بتصدق على نيتكم ونية ابوي الله يرحمه ويغفر له نية اولادي ونية والدي والله يكتبلنا الاجر ان شاء الله”.

واستعانت هند القحطاني لتوصيل صدقتها بتطبيق يسمى “إرواء” قائلة انه يوصل الصدقة الى اي مسجد في السعودية ومن اي مكان في العالم.

وأضافت وهي تجلس بجانب ابنها معاذ لاختيار مسجد : “معاذ اكتب هنا خميس مشيط انا أبغى اكتب مساجد خميس مشيط لان ابوي نشأ وترعرع فيها”.

ليسألها ابنها عن اسم المسجد الذي كان جده إمامًا فيه فتجيب:” ما اقدر اعلم اسم المسجد أبوي كان إمام مسجد في خميس مشيط لكن عشان خصوصية أهلي ومكان بيتهم، لان لو قلته خلاص الناس بيعرفون مكانهم”.

وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع القحطاني، وتباينت تعليقاتهم؛ فمنهم من دعا لها بالهداية، والآخر رأى أن ما تقوم به أمر مستفز، بينما قال آخرون إنها حرة في اختياراتها والصدقة عمل فيه خير ولا يجوز انتقادها.