أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل مرة جديدة بإطلالة جريئة في احدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت هند القحطاني، في بث مباشر لتجيث على اسئلة وتعليقات متابعيها، مرتدية فستان ابيض لقت النظر بالفتحة الكبيرة عند منطقة الصدر ما اثار موجة كبيرة من الغضب بين الناشطين السعوديين.

فقد اثارت اطلالة هند القحطاني الكثير من الردود الغاضبة مثل: “الله بستر يارب كان وصلتي لهدرجه وصلتي التعري” و “شولابسة ليش ليك صدرها كيف مبين” و “سعودية هذه صح ”.

ورعم التعليقات الغاضبة، غير انه كان لافتا تغزل متابعاتها بها في الفيديو حيث كتبت احداهن: “منورة حبيبتي بالابيض ما شاء الله حلو عليج” لترد عليها هند القحطاني: “اجمل شي افتح نفسي بالمديح ان واحدة تمدحني فشكرا من الاعماق” فيما قالت اخرى: “الابيض يجنن عليك ما شاء الله طالعة كأنك وردة بيضاء” لترد القحطاني “الله شو هالمديح اذا هيك كل يوم البس ابيض طالما تلقيت هالمديح والثناء والاطراء”.