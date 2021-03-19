أثارت هند القحطاني، المشهورة السعودية، الجدل في أول ظهور لها بعد وفاة والدها الشيخ عبد الهادي القحطاني حيث اتهمها البعض بأنها لا تسعى الا للمشاهدات والاعلانات حتى في وفاة أقرب انسان لها.

فقد نشرت هند القحطاني فيديو جديد عبر حسابها على سناب شات قامت من خلاله بشكر متابعيها ومحبيها وكل من قام بدعمها والترحم على والداها سواء من خلال الرسائل او التعليقات او نشر التغريدات تحت هاشتاج هند القحطاني.

وأطلت هند القحطاني في الفيديو بصوتها فقط وهي تشكر كل من قام بتعزيتها في وفاة والدها، حيث كتبت معلقة على الصور: ” جزي الله خيرا كل من عزاني بوفاة والدي، ولا أراكم الله مكروها، وشكرا لكل من ترجم على أبي”.

واستكملت مقطع الفيديو قائلة : ” يا من يعز علينا أن نفارقهم ووجدننا، كل شئ بعدكم عدو، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى الموت علينا حتما محتوما يأخذ منا اهلينا واعزائنا، فقدنا عزيز على قلوبنا ولكنه لا يغلي على ملك الملوك ذو الجلال والإكرام، اللهم ارحم والدي واجعل قبره روضة من رياض الجنة والهنا الصبر والسلوان، اشكر كل من عزاني على الحسابات الخاصة بي على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخص بالشكر لصاحب السمو الملكي تركي بن طلال بن عبد العزيز على تقديمه واجب العزاء وايضا على اهتمامه بوالدي وزيارته باستمرار قبل وفاته”.

غير ان الفيديو اثار العديد من التعليقات السلبية حيث جاء بعضها على الشكل التالي “اول ظهور لها راحت تعلن لمنتجات ، المشاهير حتى العزاء يستغلونه بالمشاهدات” و “حسيتها تلقي اذاعه بمدرسه ” و “ماتدور الاالمشاهدات والشهره حتى بموت ابوها وع طول اعلانات الله يرحم ابوها ويسكنه الجنه”.