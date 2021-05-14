احتفلت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني وبناتها بالعيد بإطلالة خطفت لأنظار، حيث تألق الثلاثي بالأبيض، واستعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية الشهيرة فستانها وإطلالات بناتها.

وظهرت هند القحطاني مرتدية فستان أبيض قصير برقبة عالية من الورود البيضء، وكشف الفستان عن أجزاء من جسمها نظراً لاعتماده على فراغات كثيرة، كما ظهرت ابنتها بإطلالة بالأبيض، ولفت لون شعر ابنتها ا لصغيرة الأنظار حيث ظهرت بخصل بالشعر الموف.

#هند_القحطاني كككككالعاده طالعه ححححريقه تهبل

كن الابيض موضه هالسنه؟ pic.twitter.com/rjAh30MTis — ك (@ukl_33) May 14, 2021

وهنأت هند القحطاني متابعيها في مقطع الفيديو الذي استعرضت فيه إطلالتها وإطلالة بناتها، وأوضحت أنها في طريقها لعزومة عدد كبير من أصدقائها في أحد المطاعم.

إطلالة هند القحطالني لم تقف فقط على التهنئة وإنما عرضتها لانتقادات من قبل البعض اللذين اعتبروا أن الفستان جريء للغاية ويكشف عن الكثير من أجزاء جسمها.