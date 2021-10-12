ردت مشهورة سناب شات السعودية، هند القحطاني بقوة على متابع طالبها بصفع عن ابنتها الصغرى متحدثة عن حملة ممنهجة ضدها بسبب التعليقات القاسية التي تلقتها حول الفيديو الأخير الذي ظهرت فيه.

واستعرضت هند القحطاني في فيديو عبر سناب شات عدداً من التعليقات التي تلقتها من بينها: “أعطيها كف تتعدل نفسيتها”، “ربي رؤى”.

وعلقت هند القحطاني قائلة: “أنا ما راح أرد عليكم رد قاسي أنا عارفة شو السبب، فيه حملة اقيمت ضد بنتي وهي طفلة عمرها 12 سنة صغيرة”.

وتعجبت هند القحطاني من الانتقادات القاسية التي تتعرض لها ابنتها في كل مرة تظهر فيها، قائلة: “مش طبيعي كمية التنمر على طفلتي ذات الأثني عشر ربيعاً أيش سوت البنت أيش الجنون هذا أنا شايفة في تيك توك تعليقات مسيئة ضدها”.

وتابعت: “انتوا عارفين الناس خلف الكاميرا يختلفون عن أمام الكاميرا وهي من النوع اللي تحب تختصر لما أصورها ما تعبر عن نفسها بطريقة جيدة خصوصاً المراهفين وأحياناً تعطي إجابات مختصرة”.

ووجهت حديثها إلى الجمهور مطالبة بوقف التعليقات المسيئة ضد ابنتها، وتابعت: “يا جماعة أرجوكم لا تؤذوني في أطفالي أرجوكم توقفوا عن كتابة التعليقات السيئة عن أبنائي خصوصاً على تيك توك لأن بناتي دائماً ما يقرأون ويشاهدون المقاطع على تيك توك وكثير تعليقات جات لي على المقاطع اللي رؤى تظهر فيها، والله أنكم تألموني”.