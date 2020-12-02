خرجت الناشطة السعودية هند القحطاني، عن صمتها بشأن الشاب الذي نشر فيديو زعم فيه انهو ابنها الخامس الذي أصبح حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، واتهمته بأنه شخص “نصاب” مؤكدة أنه لا يمت لها بصلة.

وطالبت هند القحطاني، في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” بدعمها بالمعلومات عن هذا الشخص الذي يدعي أنه ابنها كي تتخذ إجراء قانونيا ورفع دعوى قضائية ضده في إشارة إلى أن ما يُثار مجرد ادعاء وشائعة لا أساس لها من الصحة.

وقالت هند القحطاني: “ما ودي أسبه وأشتمه أبغى معلومات عنه وإنتوا بكل بساطة قولوله يطلع هويته باسم الأب واسم الأم خليه يطلع شهادة عيد ميلاده وأكون أنا أمه عشان نصدق.. يمكن ولدي وأنا ما أدري.. يعني واحد كُبر جدي”.

وعقبّت: “كيف تصدقون وواحد بعمري كيف يصير ولدي رجل ثلاثيني كيف يعني مثلًا أنا ولدته وأنا بعمر 7 سنوات وبعدين من لهجته واضح إنه ما هو سعودي أصلًا وبعدين أنا أتوقع إنه مو بالسعودية ولو بالسعودية ما يتجرأ يسوي كده لإنه يعرف إني بسوي ضده قضية ويروح بالرجلين”.

وأردفت “القحطاني”: “يا عالم أصرخ لا تصدقون الإشاعات.. والله لو عندي عيال لأقول ولي الفخر الله أكبر أصلًا أنا ما تزوجت غير أبو معاذ واتزوجته وأنا صغيرة يعني مستحيل أكون تزوجت قبلها وقتها كان هو صغير بالعمر وبعده أنا ما تزوجت”.

وشاركتها ابنتها الصغرى “رُبى” مقطع الفيديو وحاولت الحديث عن ما يدور في هذا الشأن، قائلة إنها لم تره مطلقًا معقبة: “أنا عارفة إنك تسوي كده عشان تبغى الناس يتكلمون عنك وبعدين تصير مشهور أنت بس تبغى الشهرة أنا أصلًا ما شوفته في حياته وما شوفته في السوشال ميديا”.

وطالبته هند القحطاني بأن ينشر ما يمتلك من تسجيلات بينه وبين أشقائه الأربعة، وأن يُظهر الأرقام الخاصة بهم، بينما واصلت ابنتها “رُبى”: “أنا موجودة وأقولك هلا يا أخْ خلينا نشوف الحين إنك كلمتنا”، فيما قالت هند: “سوي أي شيء يؤكد إنك تعرفنا أصلًا”.

وش هالفوضى

طريقه جديده للشهره



#ظهور_ولد_هند_القحطاني_الخامس pic.twitter.com/kJJjxmSTwe — التميز للخدمات الالكترونيه (@t20m24) November 30, 2020

وكان شاب قد ظهر عبر مقطع فيديو في “سناب شات” يحمل حسابه اسم “عبدالله” وقال إنه ابن هند القحطاني الخامس وأنه قرر الظهور؛ لأنها لا تعترف به لأسباب أسرية ولعدم تقبله التصرفات الطائشة التي تقوم بها برفقة أبنائها الآخرين نهائيًا، موضحا أنها والدته لكنه يرفض كل تصرفاتها ولا يقبل أن يحصل على الأموال الحرام التي تجنيها من خلال عملها الحالي.