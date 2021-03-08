ردت المشهورة السعودية هند القحطاني على معايرة البعض، وخاصة من المغرب، للسعوديين بها مؤكدة انها امرأة عادية مثلها مثل أي أم لديها اطفال في العالم وليست مثال للمرأة السيئة التي يروج لها البعض.

وقالت هند القحطاني، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، ردا على سؤال من احدى متابعاتها “اذا احد من ابناء بلدي جاب سيرة أي امرأة من أي دولة عربية بسوء او سب بنات هذه البلد فيقوم بعض أبناء هذه البلد يردون على السعوديين بقولهم روحوا شوفوا ابنتكم هند القحطاني كذا وكذا وكلام غير لائق وكأنه أنا مثال للمرأة السيئة والغير جيدة”.

وتابعت هند القحطاني “لو تابعوني وشافوا سناباتي سوف يعرفون اني انسانة عادية جدا لا اختلف عن اي امراة مثلي مثل أي امرأة في أي بقعة في الارض مثلي مثل أي أم”.

واضافت “انا في سنابي اصور حياتي اصور كل شيء شفتوا شيء مو طبيعي هل انا غير عن النساء انا واحدة من النساء مثلي مثل أي ام عندي اطفال ولن اقول اكثر من كده ولن أمجد نفسي واذكر محاسني وأمدح في نفسي واكتفي بقول انا امرأة مثل أي أم عندها اطفال”.

ثم أكدت هند القحطاني على محبتها للمغرب بالقول “المغرب وأهل المغرب على راسي من فوق وانا احترم كل الشعوب وكل الجنسيات وما عندي تفرقة احب كل البشر وكل الناس”.

واتهمت هند القحطاني بعض المجلات، التي وصفتها بالصفراء، بالمتاجرة باسمها ووضعها على الغلاف ثم دافعت عن نفسها بالقول “لا يرمى الا الشجرة المثمرة انا عارفة اني مسوية ضجة وانه انا مني مثل غيري انا ظاهرة لن تتكرر واقولها في كل ثقة في سنتين هذا هو عدد متابعيني سبعة مليون في سنتين صعدت وتخطيت الجميع ومشاهداتي تحت هاشتاغي في تيك توك رغم انه ما عندي تخطت المليار مشاهدة”.