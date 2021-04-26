شاركت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني مقاطع فيديو جديدة من أجواء احتفالها بعيد ميلادها الـ37 الذي وافق يوم 24 أبريل/نيسان الجاري.

وظهرت هند القحطاني، في احد هذه المقاطع، مرتدية قفطان احمر اللون وهي تتمايل على انغام احد اغاني عيد الميلاد الى جانب قالب من الحلوى.

كما ظهرت هند القحطاني وهي تستقبل عددا من الضيوف وتتلقى الهدايا منهم بهذه المناسبة.

وكانت هند القحطاني قد أثارت الجدل بتصريح سابق لها قالت فيه انها تحتفل للمرة الاولى بعيد ميلادها منذ طفولتها في السعودية.

وقالت هند القحطاني “تدرون أنه ما عمري بحياتي احتفلت بعيد ميلادي إلا العام الماضي، احتفلت مع أطفالي بس طول م أنا بالسعودية عمري ما احتفلت بعيد ميلادي والسبب إذا كانت الواحدة ناشئة في أسرة متشددة ترفض هالأشياء وتستنكرها، كل شيء محرم”.