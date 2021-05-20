كشفت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني، حقيقة الانباء المتداولة عن قيام رجل قطري بإهدائها القصر الفاخر الذي تعيش فيه مع أولادها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القحطاني، في مقطع فيديو لها عبر تطبيق (سناب شات): “غير صحيح أني متعرفة على قطري وهو معطيني القصر، كله بدراهمي وفلوسي، شوفوا يا معشر النساء ما في رجال بيعطيكم في هالكون الواسع، والله ما في رجال أعطاني ريال واحد إلا الرجال اللي أسويلهم إعلانات”.

وأوضحت: “عمري ما جالي فلوس إلا من بيزنسي الخاص أو من المعلنين، وأنا لو في حياتي رجل طلعتوا لكم وأخليكم تشوفوه أو على الأقل هقول”.

وتحدثت القحطاني عن مصدر ثروتها، مشيرة إلى أن دخلها الأساسي هو الإعلانات، التي تقوم بعملها عبر حسابها على (سناب شات)، بالإضافة لامتلاكها شركة إستيراد وتصدير.

وأكدت هند القحطاني أن كل شيء تمتلكه من أموالها، حتى عندما كانت متزوجة من والد أبنائها كانت هي المسؤولة عن شراء أغراضها الشخصية.