شنت مشهورة سناب شات السعودية هند القحطاني هجوما لاذعا على كل من مواطنيها ريان جيلر وياسر الفيصل، وذلك بعد نشر شائعات حول القبض عليها بسبب استغلال أطفالها في السوشال ميديا .

ونشرت القحطاني صورا وعدة مقاطع فيديو تهاجم فيها كل من روج لتلك الشائعات ضدها وفي مقدمتهم الناقد ومشهور سناب شات السعودي ياسر الفيصل، و ردت عليه معلقة: “قولوا للمصاب بالعنة إن كان عنده ذرة رجولة أو مصداقية يطلع التقرير الوهمي اللي بيدعي إنه موجود في الموقع الحكومي الأمريكي دام إنه أي حد يقدر يطلع عليه على حد تعبيره، لكن ما يقدر تدرون ليش! لأنه كالعادة كاذب وما عنده أدنى مصداقية”.

وأضافت: “شوفوا الكاذب إيش كاتب بكل ثقة! هذا لللي بعض الناس يدقونه بكل كلمة بيكتبها وهو أكذب شخص بالسوشال ميديا، أنا ما أعرف كيف تصدقون مريض ما يقدر يكشف عن هويته حتى صوره اللي ينزلها على أنها له ذارفها من ع النت”.

كما هاجمت هند ريان جيلر بوصفه بالخبيث والمريض، وأكدت في مقطع فيديو أن الصُورة مزُيفة ودعت الله أن يبليه بإعاقة فكرية وجسدية، وأوضحت أنه يثير الجمهور من خلال إدعاءاته أنه متعاطف معها وهو على العكس تماما.

وقالت في تعليق صادم: “هذا أبقر من ذا” تقصد كلا من ريان والفيصل .

ولم تكتف بنشر ما روجه ريان جيلر وياسر الفيصل، بل إنها أعادت صورة لأحد المواقع المهتمة بأخبار المشاهير، والتي ظهرت فيها القحطاني وهي ترقص وبجانبها خبر مصحوب بتعليق: “اعتقال إحدى مشاهير سناب شات للتحقيق حالياً بتهمة استغلال أطفالها لتحقيق عدد مشاهدات أكبر”.

وعلقت عليها ساخرة :”ضحكني هاالمقطع، نصيحة لا تصدقون الكذابين والله صحيت ابي الحمام ولقيت كل ها الكلام الفاضي راح ارجع كمل نومي والصباح بتوقيتنا كلامي معاكم”.

وكان قد نشر جيلر صورة تُظهر بحثاً عن اسم مدوّنة الموضة هند القحطاني، قائلاً في تعليقه عليها: “هند القحطاني على ذمة التحقيق فيسان دييغو بتهمة استغلال أطفالها… دعواتكم الله يفك عوقها… ومن مصدر مقرب موثوق أنها فقط على ذمة التحقيق بموضوع مخالف ولا توجد تهمة إلى حد الآن.. وهذه الصورة من سجل الشرطة بكاليفورنيا”.