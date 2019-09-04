هند صبري تتعرض للسخرية بسبب حقيبتها الضخمة ويشبهوها بالـ”شوال”

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها على تطبيق انستغرام بصورة عفوية من عطلتها الصيفية في اليونان، واستعرضت خلالها اناقتها بفستان صيفي ملون وفضفاض، ونسقت معه حقيبة يد كبيرة من القش، تماشياً مع الموضة السائدة في اغلب الدول الاوروبية.



وأثارت الصور تفاعلا كبيرا بين متابعيها، حيث علق البعض عل جمالها الطبيعي وجرأتها في البقاء اغلب الوقت من دون مكياج قوي، في حين ركز البعض الآخر على حقيبتها وسخروا من حجمها الكبير، معتبرين اياه بأنه “شوال”. ولكن هند لم تعط اهمية كبيرة لتبك التعليقات، وتركتها على صفحتها.

وركزت بعض التعليقات على دورها في الفيلم الجديد “الفيل الأزرق”، متسائلين كيف يمكنها ان تبدو بهذه الراحة بعد مر قامت به في العمل، في اشادة صريحة بأدائها المميزة الذي ترك اثرا واضحا بين الجمهور.

ويشارك صبري في بطولة الفيلم، الذي حقق اعلى نسبة ايراات في مصر الى الآن النجم كريم عبد العزيز، ونيللي كريم، إياد نصار، خالد الصاوي، وشيرين رضا.