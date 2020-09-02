شاركت الفنانة التونسية “هند صبري” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة حديثة لها، ظهرت فيها بإطلالة مختلفة تماماً. حيث اطلّت بدون ماكياج، كما لاحظ الجمهور وجود شعر أبيض في مقدمة رأسها.

وعلّقت هند على الصورة، بمقولة للرسامة العالمية “فريدا كاهلو”، حيث كتبت: “في نهاية اليوم يمكننا أن نتحمل أكثر مما نعتقد أننا نستطيع..”‘ فيما أبدي أحد المتابعين ملاحظته بأن الشيب قد غزا رأسها، مشيرا إلى أن الفنانة التونسية تخطت سن الأربعين.

وعلي الصعيد الفني، يذكر أن الفنانة التونسية هند صبري تقوم حاليا بتصوير دورها في “مسلسل هجمة مرتدة” بطولة الفنان أحمد عز، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، حيث كان مقررا عرضه في شهر رمضان الماضي لكنه تأجل نظرا لظروف فيروس كورونا.

كما تشارك هند صبري في بطولة “فيلم كيرة والجن” مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وهو من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج شركة سينرجي، والفيلم يرصد حقبة مهمة في تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول الفيلم واقع المجتمع المصري في فترة الإحتلال الإنجليزي إبان ثورة 19، ويكشف الفيلم عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924.