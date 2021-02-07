نعت الفنانة التونسية ” هند صبري ” رحيل المخرجة التونسية ” مفيدة التلاتلي ” التي وافتها المنية صباح اليوم الأحد في منشور لها عبر حسابها على موقع إنستجرام .

وتضمن المنشور صورة للمخرجة مفيدة التلاتلي وجهت هند صبري في تعليقها عليها رسالة للفقيدة كاشفة عن دور وتأثير التلاتلي في حياتها وعلاقتها بها .

فكتبت هند صبري بكلمات مؤثرة : ” المرأة التي غيّرت حياتي رحلت اليوم .. المرأة الّتي اكتشفتني ورأت ما لم يراه غيرها رحلت اليوم وطوت صفحة لم أكن جاهزة لطيّها .. موفا المرأة ، الأمّ ، الصّوت الرنّان ، الإحساس المرهف الذي أتعبها وجعلها تصنع روائع سينمائية في نفس الوقت ” .

وتابعت : ” إحساس بحثت عنه كثيرا ولم أرى له مثيلا لا قبلها ولا بعدها .. حضن دافئ احتواني وأنا طفلة خائفة من عالم جديد .. حضن يلمس القلب بشهادة كلّ من إقترب منها أو عمل معها .. إبتسامة تخفي حزنا عميقا غامضًا رغم الحمرة الّتي لا تفارق شفاهها .. عينان لم أرى لعمق بصيرتهما مثيلا ” .

وأضافت : ” صوتك وأنت تقولين لي “هندوشتي” كلما أراك أو أحدثك .. افتقدتك وأنت حيّة وسأفتقد جزءا من نفسي بعد رحيلك والسينما العربية افتقدت إحدى عظمائها اليوم .. عزائي الخالص لكل أفراد أسرتك الصغيرة والكبيرة التي لي الشرف أنّني أنتمي إليها .. شكرا موفا على كلّ شئ .. شكرا معلّمتي .. لروحك الطيبة السلام ” .