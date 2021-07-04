نقلا عن جريدة ” المصري اليوم ” كشفت مصادر مقربة من الفنانة ” دلال عبد العزيز ” عن أنها دائمة السؤال عن زوجها الفنان الراحل ” سمير غانم ” فكلما تفيق وتكون بصحبتها إبنتيها إيمي أو دنيا تسأل عنه قائلة : ” هو سمير عامل إيه ؟ ” .

وأشارت المصادر إلى أن دلال عبد العزيز حتى الآن لا تزال لا تعلم بخبر وفاة الفنان سمير غانم الذي مر على رحيله عن عالمنا حوالي 44 يوما خشية أن تتأثر حالتها الصحية عند إبلاغها بهذا الخبر وهي مازالت تعاني من مضاعفات فيروس كورونا وتتواجد بالعناية المركزة .

وأضافت المصادر أن دلال عبد العزيز طلبت عدة مرات رؤية زوجها وزيارته في غرفته بالمستشفى ولكن أبلغوها بصعوبة ذلك لكونه في العناية المركزة ولوضعها هي الأخرى بالرعاية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي .

وفي تصريحات للدكتور ” محمد النادي ” عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا خلال مداخلة هاتفية له لقناة الحدث تحدث عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز حيث بدأت تتماثل للشفاء .

فقال أن آخر المعلومات لديه تفيد بأن دلال عبد العزيز تتماثل للشفاء ولكنها لا تزال في حاجة إلى الأكسجين بطرق إمداد تنفس صناعي غير نافذ أي بدون استخدام أنبوبة حنجرية مشيرا إلى أن وضعها الصحي مستقر إلى حد ما .