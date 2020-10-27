كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن أنها تفكر في الهجرة من الكويت والاستقرار في سلطنة عُمان، وذلك بسبب الظروف التي مرت فيها في الآونة الأخيرة وتعرضها للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشعيبي في تصريحات لإذاعة محلية عُمانية وهي تبكي:” أنا ياما دخلت السرور إلى بيوتكم والسعادة إلى أطفالكم ليش هالهجوم.. ليش عيب.. من كثر الطقات ما عاد أتحمل.. وأنا فكرت أجي واستقر في عمان.

تصريح الفنانة الكويتة فاجأ مقدمَي البرنامج في البداية، لترد عليها المذيعة العُمانية بالقول:”قلوبنا وبيوتنا وكل الأماكن مفتوحة لك”، ثم قاما بمواساتها والمزاح معها في محاولة منهما لإخراجها من جو الحزن والبكاء.

هيا الشعيبي تبكي على الهواء :



من كثر الطقات ما عاد اتحمل ، أفكر اهاجر من الكويت واستقر في سلطنة عمان



pic.twitter.com/YNbAu2riqZ — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) October 26, 2020

كما انهالت التعليقات على تصريح هيا الشعيبي الذي تم تداوله عبر موقع تويتر، وجاء في حديث المغردين: “انا مقتنعة ان ماحد يستحق التنمر لكن المشاهير هنا معظمهم يتعمدون خلق المشاكل ويتعمدون يعاندون العامة ما يحسبون حساب انهم بموضع الكل قادر يعطي رأيه وينتقد ويسب احيانا، هذي طبيعة هالشغلة عجبنا او لا فليش ما يحسنون انتقاء كلامهم ويتخذون الحياد بموتقفهم عوضا عنانهم يطلعون بعدين يشتكون”.

وعلق آخر: “اذا تجي تستقّري بعُمان بدون الضجّة الإعلامية واثارة الجدل كل يوم بالسنابات حيّاك الدار دارك وكلنا أهلك”. وأضاف مغرد:” والله اني احبها وتمثيلها يضحكني كثير اتركوا الناس بحالهم ماتعجبكم تعجب مليون غيركم”.

وكانت النيابة العامة في الكويت، أصدرت مؤخرًا قرارًا بحجز هيا الشعيبي، على خلفية نشرها مقطع فيديو مخلًا بالآداب العامة، عبر حسابها على تطبيق سناب شات. وأنكرت الشعيبي خلال التحقيق التهمة، وقالت إن حسابها تمت قرصنته من شخص مجهول قبل أن تتمكن من استعادته، وهو ما أكدته أيضًا في فيديو عبر “سناب شات”، بعد الإفراج عنها.