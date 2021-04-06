تحولت جملة للممثلة الكويتية هيا الشعيبي إلى مادة للضحك والسخرية بشكل مفاجئ عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الخلاف وتبادل الاتهامات التي اندلع بين نجمتي اليوتيوب نور ستارز ونارين بيوتي.

وقد أصبحت مادة لـ “الميم” بسبب جزء من أحد اللقاءات التلفزيونية التي أجرتها ردت فيه على الإعلامية السعودية سارة دندراوي والتي اتهمتها بالعنصرية ضد الكويتين.

جملة هيا الشعيبي جاءت ضمن دخولها على خط أزمة الفنانة حياة الفهد وهاجمت الإعلامية سارة دندراوي متهمة أياها بتعمد إثارة الفتن لاستضافتها حياة الفهد للرد على تصريحاتها التي وصفتها بالعنصرية.

فيديو هيا الشعيبي انتشر كالنار في الهشيم لاستخدامه بطريقة ساخرة وتركيبه على العديد من المقاطع المختلفة والتي تضمنت الأفلام والحفلات الموسيقية وفيديو الخلاف بين نارين بيوتي ونور ستارز.

جملة هيا الشعيبي “سعتي شو قالت المرة”، استخدم للسخرية من الخلاف بين ناردين بيوتي ونور ستارز الذي وصل لتبادل الاتهامات ودخول أحدهما إلى المستشفى والذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل.