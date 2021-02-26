تعرضت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ للكثير من الانتقادات بعد نشرها فيديو عبّرت فيه عن صدمتها بوفاة الممثل الكويتي ​مشاري البلام​، اذ اعتبر الكثير من المتابعين ان ردّة فعلها شبيهة بالإستعراض.

وجاء في التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي: “رساله للوسط الفني، حالياً الفنان مشاري البلام محتاج الدعاء مو محتاج تحطون الكاميرا الأمامية وتنزلون كم دمعه، وطيب نزلي صورة وخلاص مو لازم تفتحين الكاميرا محد ناقصك ترا”.

و”خلاص تعودنا الي يموت من الوسط الفني لازم حد يصور منهم وهم يبكون عشان الترند”.





