خرجت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن صمتها بعد الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي واتهامها بالإساءة للسعودية بسبب تعليقها على مشاركة الامير تميم بن حمد في جنازة امير الكويت الراحل الشيخ صباح الاحمد الصباح وغياب باقي قادة الخليج.

وظهرت هيا الشعيبي في فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي داخل سياراتها حيث وجهت الشكر الى كل من قام بتعزيتها وردت بطريقة غير مباشرة على الهجوم الذي تعرضت له قائلة: “ان قالوا جسد قلت الكويت وان قالوا روح قلت السعودية وان قالوا قلب قلت اهل الدوحة وان قالوا نسم قلت عمان وان قالوا الامان والطيبة في عمرك اقول البحرين اكثر من كده ما اقدر اقول”.

وتابعت هيا الشعيبي: “الحين نحن في حداد وفي عزا والنميمة والكلام الزايد لا حيودي ولا حيجيب” وخاطبت من يهاجمها بالقول “قلنا كلمة احسن الله عزاكم يكفي” ثم خاطبت السعوديين قائلة “انتم الروح وانتم عارفين والكلام الزايد انتم عارفين كله كذب”.

وكان قد شن ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على الفنانة الكويتية هيا الشعيبي حيث اطلقوا هاشتاغ هياالشعيبيتسي_لسعوديه والذي تصدر الترند السعودي أمس الخميس وذلك عقب نشرها صور لأمير قطر تميم بن حمد عبر حسابها على انستغرام علقت عليها كاتبة: “الأمير الوحيد الذي حضر جنازة والدنا يا جعلها تبطي سنينك” في اشارة واضحة منها الى عدم مشاركة باقي قادة الخليج والعالم العربي في الجنازة.