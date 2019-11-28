هيا الشعيبي تخطف الانظار بإطلالة جديدة

خطفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي الانظار بعد نشرها مجموعة صور من احدث جلسة تصوير خضعت لها.

وقد ظهرت هيا الشعيبي في الصور بلوك مختلف سواءا لتسريحة الشعر او الماكياج القوي.

يذكر ان هيا الشعيبي تستعد لخوض سباعية بعنوان (بركات) من تأليف علياء الكاظمي، إخراج علي الشويفعي، وهو عمل دراميّ كوميدي اجتماعيّ من سبع حلقات، يقدم في كل حلقة منه قصة منفصلة، لكن متصلة بخط القصة العام المليء بالأحداث الكوميدية والتصاعدية المشوقة.