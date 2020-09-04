بعد السخرية من مسرحيتها ريا وسكينة ردت الفنانة الكويتية ​هيا الشعيبي​ على الانتقادات اللاذعة التي طالتها خصوصاً بعد انتشار مقطع من المسرحية يظهر شقيقها ​ثامر الشعيبي​ مرتدياً الزي النسائي فيما يقوم أحد الأشخاص بالنظر إلى مؤخرته بطريقة تحمل العديد من الإيحاءات، وقالت الشعيبي في مقطع فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة :”بالنسبة لمسرحية ريا وسكينة كل ما نزله شيء زادت نسبة المشاهدة.. توني مسكرة مع الايديت في “أم بي سي” وايد كلام طيب عن المشاهدات وتفاعل الجمهور مع المسرحية”.

وأضافت :”بعدين في أشياء حق المسرح أنا كنت ما أقدر أسويها.. يمكن الرجل يقدر يسويها وتجيب ضحك وكوميدي.. وبالعكس أنا أتقبل الانتقاد كوني كاتبة ومنتجة مسرحية.. ومشكور اللي مصور المقطع وقليل شوفوا.. بس الإهانة مو من أخلاقك حتى لو حد بعتلك الفيديو وقالك نزله عيب السب والإهانة “. واختتمت حديثها، قائلة :”عموما الله يسامح كل من تكلم أو قال.. لأنه هذا كله ما يهمنا لأننا نجحنا والأمور طيبة”.

وكان الجمهور قد أعاد تداول مقطع فيديو من مسرحية “عودة ريا وسكينة” التي تشارك فيها النجمتان هيا الشعيبي و​إلهام الفضالة​، وشقيق الأولى ثامر الشعيبي، واعتبر معظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن المشهد غير أخلاقي و مرفوض، وطالبوا بمحاسبة القائمين على العمل، مؤكدين أنه يروج للنظر إلى جسد المرأة والتحرش بها، حتى وإن كان صاحب الشخصية في الأصل رجلاً، ولكن الفكرة “غير مناسبة” وفق قولهم.