أعلنت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي عن استرجاعها حسابها على تطبيق “سناب شات” بعد تهكيره ونشر مقاطع فيديو مسيئة عليه، مبدية استغرابها من هذا التصرف.

وقالت هيا الشعيبي عبر مقطع فيديو بعد استرجاع الحساب:” وصلت المواصيل يهكرون حسابي وينشرون أشياء غلط، معلقة وهي تضحك:” وهش تبون؟”.

وكان قد تم نشر مقطع فيديو يحمل إيحاءات جنسية على الحساب ما تسبب بردود فعل واسعة بين المتابعين.

كانت هيا الشعيبي قد أعلنت قبل ذلك تهكير حسابها قبل نشر مقاطع تحمل إيحاءات جنسية، وعلقت: “مع الأسف كان في قروب ماسك حسابي والبنت اللي سوت فيني جذي والله مو مسامحتها لا دنيا ولا آخره.. الواحد اللي فيه مكفيه وراح يرجع السناب أقوى من قبل بإذن الله”.

فيما ردّت على الهجوم الذي تتعرض له بقولها: “مستمرة في نجاحي والحمد لله والأصابع ما هي سواه ناس تحبك وناس تكرهك.. حسبي الله ونعم الوكيل ما راح اتأثر بأحد دام عندي ناس تحبني”.

وتابعت: “بس أقول حق واحد مريض الكلمة اللي قولتها يمكن أهلك بهل وضع مو أنا.. انا بنت الشعيبي اذلف بعيد يالاه”.