أقلقت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صورة من داخل المسنشفى.

وظهرت في الصورة شابة وهي تقع جهاز التنفس وعلقت عليه كاتبة: “يارب تقوم حلا وتشافيها يارب” دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

وقد اثارت الصورة القلق بين متابعي الفنانة الكويتية خاصة ان منهم من ظن للوهلة الاولى انها هيا الشعيبي فيما تساءل اخرون من هي حلا ليوضح اخرون ان حلا هي ابنة اختها.

من ناحية أخرى، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ هيا الشعيبي اتهمت فيه مواطنتها الفنانة الهام الفضالة بالكذب حيث قالت: “مو وقته أطلع أرد الي تكذب على زوجها عادي وتطلع وتكذب بالسوشيال ميديا وأنا ما أطلع وافتح سناب وأقعد أردح، لو بنتكلم أطلع ببرنامج وأتكلم مع ناس تفهم وتسأل وأجاوب”.

وأضافت هيا الشعيبي: “بقلكم شي كبرنا على هالمسائل وهلا خلونا باللي احنا فيه، الي تمكسنت لين تمكنت ما تقدر يعني تمسكن على الناس”.