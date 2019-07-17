هيا الشعيبي تكشف عن خضوعها لعملية جراحية عاجلة

نشرت الممثلة الكويتية ” هيا الشعيبي ” مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع ” سناب شات ” تكشف من خلاله خضوعها لعملية جراحية خطيرة وعاجلة وهي عملية استئصال للمرارة .

وظهرت هيا بالفيديو من داخل المستشفى وتضع المصل الطبي بيدها وكشفت عن تفاصيل العملية التي أجرتها .

ووجهت حديثها إلى المتسائلين عن غيابها بإنها متواجدة بغرفة العمليات في المستشفى ولكنها حرصت على طمأنة جمهورها على صحتها .

وعلقت قائلة : ” مساء الطيبة والإحساس حمدا لله أنا خلصت عملية المرارة وارتحت اليوم .. إللي عم يسألني وينك غاطة اليوم غاطة بالعمليات ” .

ووجهت هيا الشعيبي الشكر إلى طبيبها في المستشفى .. ومن المتوقع أن تغادرها خلال ساعات بعد الاطمئنان على صحتها .