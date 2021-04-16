لم تتمالك الفنانة الكويتية هيا الشعيبي نفسها، وانهمرت دموعها أثناء حديثها عن الأزمة النفسية التي مرت بها قبل فترة، بسبب قضية قانونية، وذلك عبر فيديو بثته عبر حسابها على “سناب شات”.

ووجهت هيا الشعيبي الشكر لكل من ساعدها للخروج من هذه الأزمة . وأوضحت الشعيبي، أنها تريد توجيه رسالة شكر لمن قدم لها الدعم في الفترة الماضية، خاصة وأنها كانت تمر في حالة نفسية سيئة،

وأشارت الشعيبي إلى أنها لا ترغب في أن تكون سبباً في مضايقة أي أحد. وطمأنت جمهورها على حالتها، موضحة أن أمورها جيدة، وأنها تشكر الله كثيراً على أنها تقضي رمضان مع عائلتها وزوجها، ثم انهارت من البكاء.

وكانت هيا الشعيبي قد أعربت عن حزنها بسبب غيابها عن الحضور في اعمال رمضان وذلك حلولها ضيفة على برنامج “وياكم” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد مع دانة طويرش على شاشة قناة “atv”.

وقالت هيا الشعيبي ردا على سؤال من صالح الراشد عن سبب حزنها بالقول “متعودة اني كل سنة اطلع في فانوس هيونة والناس كانت تسأل على تويتر وين فانوس هيونة ووين هيونة ككوميديان”.

وتابعت “انا وايد مستأنسة اني ربعي وحبايبي بالعكس مستضيفيني واني بعد فترة طولة رضيت اطلع بلقاء”.

واوضحت هيا الشعيبي انه لم يتم دعوتها لاي عمل في رمضان قائلة “الصراحة ما حد طق الباب انا ما كذب يعني وايد ناس صار عندها خط رجعة صوب هيا شنو السبب انا مني عارفة لكن انا عندي قناعة اني موجودة في عالم هيا في السوشيال ميديا”.

واضافت “انا ما احب ادق على الاوادم ليه ما اخذتوني اش معنى فلانة او علانة انا ما عندي هذا الاسلوب”.