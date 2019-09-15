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هيا الشعيبي تهنأ هيفاء حسين على حملها: ” فرحتلج من قلبي”

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حرصت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على تهنئة الفنانة البحرينية هيفاء حسين بحملها.

واعادت هيا الشعيبي نشر صورة هيفاء حسين مع زوجها التي اعلنت بها عن حملها وعلقت قائلة: “الف الف مبروك اختي وصديقتي هيفاء حسين فرحتلج من قلبي يستاهل دكتورنا”.

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الف الف مبروك اختي وصديقتي هيفاء حسين فرحتلج من قلبي يستاهل دكتورنا

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وكانت هيفاء حسين قد اعلنت عن حملها عبر صورة ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان ” حبيب غلوم ” ويظهر عليها إنها بالشهور الأخيرة من الحمل .

يذكر أن هذا الطفل سيكون الأول لهيفاء حسين من زوجها حبيب غلوم واللذان تزوجا في عام 2010 .. وهي لديها طفل من زواج سابق يدعى ” سعد ” .

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