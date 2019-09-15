هيا الشعيبي تهنأ هيفاء حسين على حملها: ” فرحتلج من قلبي”

حرصت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي على تهنئة الفنانة البحرينية هيفاء حسين بحملها.

واعادت هيا الشعيبي نشر صورة هيفاء حسين مع زوجها التي اعلنت بها عن حملها وعلقت قائلة: “الف الف مبروك اختي وصديقتي هيفاء حسين فرحتلج من قلبي يستاهل دكتورنا”.

وكانت هيفاء حسين قد اعلنت عن حملها عبر صورة ظهرت فيها برفقة زوجها الفنان ” حبيب غلوم ” ويظهر عليها إنها بالشهور الأخيرة من الحمل .

يذكر أن هذا الطفل سيكون الأول لهيفاء حسين من زوجها حبيب غلوم واللذان تزوجا في عام 2010 .. وهي لديها طفل من زواج سابق يدعى ” سعد ” .