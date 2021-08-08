حرصت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي على توجيه رسالة الى زوجها هاني الطباخ بمناسبة عيد زواجهم وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت هيا الشعيبي مقطع فيديو قصير جمعها بزوجها على انغام اغنية “لا لا ده حكاية” للفنان المصري تامر عاشور.

وعلقت هيا على الفيديو كاتبة: “ربي يحفظك وربي يوفقك دنيا واخره حبيبي بوعيالي ربي يتمم علينه ولا يغير علينه حبيبي ويحفظك لاولادك ويحبونك مثل ما تحبهم ويبرون فيك مثل مو بار فيهم وفهد امنه عندك انته اللي ربيته حبيبي يبر فيك يا هاني احبك احبك احبك”.

يذكر ان هيا الشعيبي تزوجت مرتين الاولى من والد ابنها فهد والثانية كانت عام 2010 من الممثل هاني الطباخ والذي رزقت منه بثلاثة أبناء هم فاطمة وجمال وسكينة.