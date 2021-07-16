عبرت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي، عن انزعاجها من مواطنتها وصديقتها السابقة إلهام الفضالة، بعد وصفها بـ“المنافقة“، وذلك على إثر خلاف بينهما تصاعد عقب زواج الأخيرة من الفنان الكويتي شهاب جوهر، وإعلان طلاقها من الكاتب الصحفي والإعلامي خليل التميمي.

وقالت هيا الشعيبي، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“، إنها ”لم تقصر مع إلهام الفضالة طوال فترة علاقتهما الجيدة سويا“، مبينة أنها ”كانت بجوارها عندما أجرت عملية تكميم وكذلك عند زواج ابنتها ثم ولادتها وكانت تجلس لديها تقوم على شؤونها كأنها ابنتها“.

وهددت هيا الشعيبي، إلهام الفضالة قائلة: ”لا تخلين لساني يبطل.. وخري عني.. اسمي بالكومنتات لا تحطينه.. أنا مالي شغل تتزوجون تطلقون أنا شكو ليش دش بيتي شي أنا مالي شغل“.

وتابعت “لأن الكومنتات هذه من اهل ناس طيبة ويحبوني قبل انفتاح السعودية كانوا يترجون هذه الناس تعرضين وتسوين اعلانات وكنت تقولين لا ما ابي وانت عارفة السبب ما تخليني ابلبل واتكلم تذكري”.

واضافت “من كان له ولاء حق بنات السعودية ويحبهم باعلاناتهم ومسارحهم ويروح يقعد عندهم بالاشهر قبل الانفتاح وبعد الانفتاح وتذكري من خلاكي تعرضي مسرحية هناك”.

الهام الفضاله كانت تمثل بالكويت بلقاء سمعت لها ان زوجها يرفض انها تسافر — (@b_25ak) July 16, 2021

ويأتي تصاعد الخلاف بين هيا الشعيبي وإلهام الفضالة، بعد قيام الأولى بالتعليق على منشور لطليق الثانية في حسابه على إنستغرام، داعية إياه إلى أن يكمل مسيرته ولا يلتفت خلفه، وذلك تعليقا على صورته رفقة عدد من أصدقائه حيث يقضون معا عطلة صيفية في مدينة بودروم التركية. وألمحت هيا الشعيبي إلى أن الفضالة وصفتها بـ“المنافقة“.

وأعلنت الفنانة إلهام الفضالة عن زواجها رسميا من مواطنها الفنان شهاب جوهر، الذي يصغرها بثلاث سنوات، بعد ضجة واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بدأت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار صورة لهما خلال حفل عقد قرانهما، وسط شكوك بين المتابعين بشأنها، حول ما إذا كانت حقيقية أم من أحد المسلسلات التي تجمعهما.