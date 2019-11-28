هيا عبدالسلام تفاجئ جمهورها بالـ Boyish Look

فاجأت الفنانة الكويتية هيا عبدالسلام جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، ظهرت فيها بلوك جديد.



الفنانة الكويتية قامت بقص شعرها، وظهرت بتسريحة Boyish Look، وصبغته باللون الأحمر الناري المائل إلى النحاسي.

هيا خضعت لهذه الإطلالة دعماً لصديقتها الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، والتي أطلقت مؤخراً مركزاً للعناية بالجمال وتصفيف الشعر، ولذاك استخدمت صور هيا كنوع من الدعاية لمشروعها الجديد.



جمهور الفنانة الكويتية انقسم حول إطلالتها الجديدة، فمنهم من أبدى إعجابه باللوك الجديد ووصفوه بالجديد والعصري، ومنهم من أكد أنها كانت أجمل بالشعر الطويل.



وهيا عبدالسلام ممثلة ومخرجة كويتية من أسرة فنية حيث أن والدها رسام الكاركتير عبد السلام مقبول وشقيقتها المخرجة «لولوة»، وهي حاصلة على شهادة بالتمثيل والإخراج من «المعهد العالي للفنون المسرحية» في الكويت دفعة عام 2006.

ظهرت في عالم التلفزيون بقوة في مسلسل “أم البنات” أمام الفنانة سعاد عبدالله، عندما قامت بدور «نسيمة» صغرى بنات «شريفة»، من خلال تلك الشخصية إستطاعت إثبات نفسها والحصول على مساحة كبيرة في أدوارها التالية.

يعتبر نجاحها الحقيقي من خلال مسلسل “ساهر الليل”، الذي قدمت خلال أجزائه الثلاث أدوار البطولة، بالإضافة لعملها كممثلة فقد قامت بإخراج العديد من الأعمال المسرحية، قبل توليها مهمة الإخراج الدرامي في مسلسل “للحب كلمة”، وهو المسلسل الأول الذي قامت بإخراجه.

وفي 25 ديسمبر عام 2014 أعلن عن زواج الفنانة هيا عبدالسلام من الممثل فؤاد علي.

