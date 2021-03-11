قامت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي، بتصوير مقطع فيديو قصير لها من داخل منزلها، وشاركته للجمهور عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستغرام، لكنها أحدث جدلاً بين المتابعين.

كما نشرت الفنانة السورية صورة عبر خاصية “الستوري”، ظهرت فيها وهي مستلقية، مرتدية ملابس مكشوفة من الأعلى عند منطقة الصدر، ذات لون أحمر، مع “شورت” قصير لون أسود، رغم الطقس البارد.

وبدت هيا مرعشلي داخل الغرفة بإطلالة عفوية بسيطة، تاركة شعرها منسدلاً، مع مكياج خفيف وغير براق، ومجوهرات ناعمة بيضاء.

وتم تداول الصورة والفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى من نشرهما، وانقسم الجمهور بين منتقد لظهورها الذي وصفوه بالجريء، وبين مشيد ومعجب بها، معتبرين أن كل شخص حر بطريقة لباسه.



وعلقت إحدى المتابعات: “فنانة حلوة، بس الوحدة منن إذا ما تشخلعت ما بمشي حالا”، وكتبت آخر: “الفنانة الحقيقة هي اللي بتستعرض فنها مو لبسها، للأسف صاروا الفنانات عنا بيتنافسوا عالظهور أكتر من تقديم فن يليق فيهم”.

كما أشاد البعض الآخر بجمال ظهورها، فكان من بين التعليقات، “يسلملي هالوش الحلو أحلى هيا”، “جمال والله جمال”، “ما شالله على الجمال والحلا”، “بتجنني يا وردة”.