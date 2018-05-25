هيا مرعشلي تتعرض للانتقادات بسبب استخدامها الواضح للفوتوشوب

نشرت الممثلة السورية ​هيا مرعشلي​ صورة لها وقريبة لوجهها الا انها سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعديلها السيء بالفوتوشوب لانفها.

وأظهرت الصورة وجهها الى جانب انعكاس وجهها على الزجاج فظهر الفارق بين أنفها المعدل وانعكاس انفها الحقيقي ، إذ الى بدو انها نسيت تعديل انعكاس وجهها على المرأة وفق نشطاء شبكات التواصل.

يذكر ان هيا هي ابنة الفنانة الراحلة ​رندة مرعشلي​ و الفنان السوري طارق مرعشلي قبل أن يتطلقا، وجدتها هي الفنانة القديرة ​ناهد حلبي​ وجدها هو الفنّان اللبناني الراحل ابراهيم مرعشلي.