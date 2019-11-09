حرص الفنان المغربي سعد لمجرد كغيره من الفنانين المصريين والعرب على نعي الممثل المصري هيثم أحمد زكي، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزكي وأرفقها بتعليق تحدث فيه عن لقائهما خلال زيارة الأخير له في منزله في باريس حيث كان يقيم.
وكتب:”تعرفت على هذا الإنسان الطيب الخلوق الفنان في مدة وجيزة ،شرفني في بيتي في باريس ، أخبرني عن أعماله المستقبلية و تكلمنا كثيرا عن أبيه الأستاذ الكبير أحمد زكي و وصف لي مدى فخره و اعتزازه بأبيه رحمه الله ثم تبادلنا أفكارا كثيرة و غنينا سوية و بكل تواضع أدى لي شخصيات متعددة ببراعته في التمثيل ، باختصار شعرت كأني أعرف هيثم من مدة طويلة و بالتأكيد كنت أريد لقياه مرات أخرى لكن قدر الله ما شاء و هو الآن عند المولى سبحانه و تعالى”.
وأضاف:”أتقدم بأحر التعازي لأهل هيثم و للشعب المصري ، رحم الله هذه الروح الطيبة ، إنا لله و إنا إليه راجعون”.
هيثم أحمد زكي زار سعد لمجرد في باريس.. ما الذي دار بينهما!
حرص الفنان المغربي سعد لمجرد كغيره من الفنانين المصريين والعرب على نعي الممثل المصري هيثم أحمد زكي، ونشر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لزكي وأرفقها بتعليق تحدث فيه عن لقائهما خلال زيارة الأخير له في منزله في باريس حيث كان يقيم.