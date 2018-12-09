هيدي كرم تبكي بسبب ابنها!

أعربت الفنانة المصرية هيدي كرم عن سعادتها الغامرة بعدما استيقظت من نومها على رسالة عبر “إنستقرام” من نجلها الوحيد نديم منصور.

وأعادت هيدي كرم، نشر الرسالة عبر حسابها على “إنستقرام”، بصورة تجمعها بـ”نديم” وعلقت عليها قائلة: “لما اصحا يوم الصبح ألاقي ابني حبيبي و حياة قلبي و نور عيني حاطت لي البوست ده … ما قدرتش امنع دموعي …حاسيت في لحظه اني حققت كل حاجه و مش عايزه اَي حاجه من الدنيا تاني .. و لو هاموت دلوقتي هاكون سعيده و راضيه .. ربنا يخليك ليا يا فرحة عمري كله”.

كان “نديم”، قد علق على الصورة التي جمعته بوالدته الفنانة هيدي كرم قائلا: “أنتِ أكثر إنسانة قوية ومهتمة ومحبة للآخرين عرفتها.. بحبك”.

المصدر: rotana.net

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