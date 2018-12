هيدي كرم تبكي بسبب ابنها!

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

لما اصحا يوم الصبح ألاقي ابني حبيبي و حياة قلبي و نور عيني حاطت لي البوست ده … ما قدرتش امنع دموعي …حاسيت في لحظه اني حققت كل حاجه و مش عايزه اَي حاجه من الدنيا تاني .. و لو هاموت دلوقتي هاكون سعيده و راضيه .. ربنا يخليك ليا يا فرحة عمري كله … @nadimmansour